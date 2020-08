Bruno estréia sem levar gols e Rio Branco vence por 2 a 0; perdeu o jogo? assista aqui!

O Rio Branco venceu o Nauas de Cruzeiro do Sul por 2 a 0. A vitória marcou a estreia do goleiro Bruno Fernandes. O confronto foi realizado na noite de quarta-feira (19), no Estádio Arena Acreana.

Os gols dos estrelão foram marcados por Zé Henrique e Vandinho. Ao final da partida, não houve coletiva de imprensa, como programado. Todo o elenco do Rio Branco deixou o estádio sem falar com jornalistas.

PUBLICIDADE

No entanto, antes do jogo, o goleiro Bruno Fernandes concedeu uma breve entrevista exclusiva ao site ContilNet, onde falou sobre o retorno ao futebol. “É um momento único na minha vida. As pessoas confiaram em mim e quero retribuir da melhor maneira possível. Quero ajudar o Rio Branco a chegar ao seu objetivo que é ser campeão”, finalizou.

Perdeu o jogo? assista aqui!: Goleiro Bruno Fernandes volta ao futebol como capitão do Rio Branco

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários