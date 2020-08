Caixa faz pagamentos diferentes do auxílio emergencial nesta quarta; veja quem recebe

1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com número NIS final 2, recebem a quinta parcela

3,9 milhões de trabalhadores do Cadastro Único e inscritos via site e app, nascidos em outubro, recebem a próxima parcela:

– aprovados no primeiro lote recebem a quarta parcela;

– aprovados no segundo lote recebem a terceira parcela;

– aprovados no terceiro e quarto lotes recebem a segunda;

– aprovados no quinto e sexto lotes recebem a primeira

– aprovados no primeiro lote, mas que tiveram o benefício suspenso, recebem a terceira e quarta parcelas