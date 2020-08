Campeonato Acreano: Embalado, Estrelão pega o Humaitá, às 17h

Rio Branco encara no jogo de fundo deste sábado, às 17h, no estádio Florestão, o Humaitá, vice-lanterna da chave B

Mirando a terceira vitória seguida na disputa do returno do Campeonato Acreano, assim como a liderança isolada da chave A, o Rio Branco encara no jogo de fundo deste sábado, às 17h, no estádio Florestão, o Humaitá, vice-lanterna da chave B.

No Estrelão, o clima é o melhor possível, pois o time, caso vença o Tourão neste sábado, pode chegar na última rodada da fase classificatória do returno, no clássico contra o Galvez, necessitando apenas de um empate para carimbar vaga às semifinais do turno.

A respeito do Humaitá, jogadores e comissão técnica fazem um discurso de respeito, mas o técnico João Mota deixa claro na imprensa que o Estrelão fará seu jogo, independentemente da postura do adversário. O comandante diz que a vitória será importante para o time encaminhar a classificação às semifinais do returno, além ganhar confiança.

Arbitragem

O experiente árbitro Fábio Santos apita o confronto entre Rio Branco e Humaitá. Carlos Alberto e Iago Nascimento serão os assistentes. Josué França será o quarto árbitro, enquanto Antônio Marivaldo será o árbitro reserva.

