Cidade do Acre registra segundo óbito por coronavírus 23 dias após primeira morte

Município é isolado por terra e foi o último a comunicar vítima fatal pela covid-19 no estado

O município de Porto Walter, distante quase 700 quilômetros de Rio Branco, registrou nesta quinta-feira (13) a segunda morte por coronavírus 23 dias após a primeira.

A vítima foi uma idosa de 73 anos. Ela deu entrada na Unidade Mista da cidade no dia 6 de agosto em estado grave e faleceu dois dias depois. No entanto, a causa do óbito só foi confirmada agora.

Porto Walter é uma dos quatro municípios acreanos isolados por terra, com acesso somente por barco e avião. A cidade foi a última do Acre a comunicar óbito por covid-19 e uma das últimas a registrar casos.

Já são 239 casos confirmados. Desse total, 100 pessoas permanecem doentes.

