Curso de Extensão: descubra as vantagens de fazer

Curso de extensão é uma atividade complementar ao conteúdo letivo, que estudantes podem fazer. Normalmente, é oferecido pelas Instituições de ensino superior como uma oportunidade optativa de formação de curta duração, para complementar a graduação ou pós-graduação com conteúdos relacionados ao curso.

Disponível nas modalidades presencial e a distância (EAD), o curso de extensão pode ser feito por qualquer pessoa, independentemente de possuir ou não vínculo com a Instituição de ensino que o oferta.

Os cursos de extensão universitária são indicados para quem deseja crescer na carreira ou mudar o foco da sua atuação dentro de uma mesma empresa, pois contribuem para a carreira de formação do estudante, aperfeiçoando competências e ajudando no desenvolvimento de novas habilidades.

Também garantem um diferencial no currículo, uma vez que o profissional se destaca nos processos seletivos para uma vaga de emprego por se mostrar mais qualificado e interessado em buscar novos conhecimentos.

Apesar de possuírem curta duração, os cursos de extensão dão direito a certificado emitido por uma faculdade, com validade em todo o Brasil e, até mesmo, no exterior. Seu foco é no aperfeiçoamento, na especialização e aquisição de conhecimento em novas áreas de formação.

Outra vantagem é que ao fazer um curso de extensão, o aluno tem a possibilidade de fazer networking (rede de contatos), que é fundamental para quem quer ter sucesso na carreira. Assim, é possível conhecer profissionais de diversas áreas, que podem render parcerias de trabalho e, inclusive, indicações para vagas de emprego.

Além dos cursos de extensão presenciais, também há na modalidade EAD, desenvolvido em um ambiente virtual de aprendizagem, no qual os alunos têm contato com o conteúdo programático, realizam atividades e participam de discussões em fóruns, com o objetivo de aprofundar o conhecimento, sem necessidade de encontros presenciais.

