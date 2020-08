Diretora do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, nega que obras estejam paradas

A diretora do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, Edgardina Matos, negou que as obras de ampliação da unidade de saúde estejam paradas, conforme denúncia feita por um morador do município em sua rede social.

A gestora esclarece que diariamente homens estão no local trabalhando, conforme previsto. “A obra não parou. Estão trabalhando normal. Todos os dias estou em Sena, a direção fica anexa ao hospital, ao lado da obra, e sempre vejo os trabalhos sendo feitos”.

Circulou ainda informação de que as obras haviam sido embargadas após fiscalização. A reportagem entrou em contato com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Acre (Crea) e constatou que não procede. A diretora também nega.

A reconstrução do hospital, que possui 111 anos de história, começou em novembro de 2019. Em junho deste ano, as obras estavam 25% concluídas. O governo informa que a unidade terá tamanho quatro vezes maior que o original. O investimento é de R$ 12,5 milhões.

A previsão de entrega é para maio de 2021.

