‘É plenamente possível que o PT não tenha candidato à Presidência’, diz Lula

O ex-presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que é “plenamente possível que o PT não tenha candidato à Presidência” em 2022. Ele fez o comentário ao ser indagado sobre a situação da Argentina, na qual a ex-presidente Cristina Kirchner aceitou ser vice na chapa de Alberto Fernández e venceu as eleições. A entrevista foi concedida ao canal da TV Democracia na internet.

– É plenamente possível que o PT não tenha candidato à Presidência. O PT pode ter candidato a vice. O PT pode ser candidato a outra coisa. Isso é plenamente possível – afirmou.

Lula, contudo, afirmou que o PT é “o maior partido de esquerda da América Latina”.

– É preciso ter um candidato que tenha habilidade de tratar os partidos com o respeito que os partidos merecem. Não adianta querer brigar com o PT. Não podem querer que o PT abra mão dessa grandeza que o povo lhe deu (nas urnas) a troco de nada. Ou apresenta um candidato maior do que o PT ou não tem chance. As pessoas falam: “Olha eu tenho uma pesquisa no segundo turno que mostra que tem mais voto que o Lula”. Ok, mas para passar para o segundo turno tem que passar pelo primeiro – disse Lula.

O petista também criticou Ciro Gomes, candidato do PDT na eleição de 2018.

– Tenho mais carinho pelo Ciro do que ele tem demonstrado ter por mim. O companheiro Ciro deveria ter ficado no Brasil e ter declarado apoio ao Fernando Haddad. Mas ele preferiu um gesto de rebeldia.

