Família sofre sequestro relâmpago e tem veículos roubados no interior do Acre

Uma família foi vítima de um sequestro relâmpago, na noite deste domingo (9), no km 25 do Ramal Samaúma, entre os municípios de Acrelândia e Plácido de Castro, no interior do Acre.

Segundo as informações obtidas até o momento pela reportagem, criminosos colocaram a família inteira em dois veículos, sendo uma caminhonete de modelo Triton L200, de cor prata, e uma carro modelo Corolla, também de cor prata.

Outros familiares pediram ajuda a políticos e pessoas conhecidas de Acrelândia, que acabaram repassando a informação em redes sociais e acionaram a Polícia Militar. Horas depois, a família acabou de ser encontrada em um ramal. Os carros foram levados pelos criminosos.

Nesse momento, as vítimas seguem para a Delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência. A polícia nesse momento realiza diligência em torno dos dois municípios.

