Fernanda Paes Leme conta que quebrou vibrador de tanto usar: ‘Parou de funcionar’

Fernanda Paes Leme, 37 anos, abriu a intimidade durante transmissão ao vivo nesta sexta-feira (14). Sem tabus, a atriz entregou que o uso do vibrador tem ajudado ela a enfrentar a solidão na pandemia. Ao falar abertamente sobre o item sexual, ela contou que, no passado, já quebrou um acessório erótico de tanto usar. “Parou de funcionar”, revelou.

Em entrevista para o Instagram da Glamour, Fernanda falou sobre masturbação e o uso de brinquedos sexuais a dois. “Eu tive um namorado que morava em Nova York [Estados Unidos], e a gente namorava à distância. Até legal falar isso porque tem tantos homens que têm esse problema com vibrador, acham que é uma ameaça para a relação. Ele me deu [o vibrador] de presente. Achei maravilhoso”, contou.

A artista, então, batizou o acessório com o nome de Terceiro e é assim que ela chama seus itens sexuais desde então. “Como quem me deu o primeiro vibrador foi meu namorado. Então, era eu, ele e o terceiro elemento (risos)”, detalhou.

O presente do ex-namorado animou a relação, mas precisou ser aposentado. “Aquele lá quebrou de tanto eu usar. Ele parou de funcionar”, entregou a atriz durante a entrevista.

“Esse que eu tenho agora quem me deu foi a Ingrid Guimarães, rainha dos vibradores por conta do filme De Pernas Para o Ar em que ela é dona de um sex shop. Ela mandou um kit para a minha casa na hora de divulgar o terceiro filme”, completou.

A artista ainda fez graça por ter ganhado um item erótico de uma amiga. “Ela falou: ‘Olha, esse vibrador que estou te mandando é um dos melhores do mundo, senão o melhor’. Eu falei: ‘Só tem um perigo. Eu vou usar e vou lembrar de você. Tudo certo para você?’ (risos). Aquele momento quem você goza e agradece: ‘Obrigada, Ingrid Guimarães’ (risos)”, divertiu-se.

Agora, na pandemia, Fernanda entregou que o brinquedo tem sido um aliado em tempos de pandemia. “Ele é um sugador de clitóris. É um bafo. Indico. O Terceiro tem me ajudado muito na quarentena. De um lado na minha tomada é o carregador do celular e o carregador do vibrador”, contou.

“Ai, está tudo tão difícil, a gente já está sozinha. Se eu não puder gozar, não puder me masturbar… Essa palavra tem que ser normalizada. Mulheres, não tenham vergonha de se tocar, de se conhecer”, observou.

“Muitas de vocês estão sozinhas em casa, aproveitem esse momento. Mesmo se não estiver sozinha, se estiver com o parceiro… Vai nessa! Porque a vida já não está fácil. Se a gente ficar sem sexo e sem gozar, vai ficar pior ainda”, finalizou.

Recentemente, Fernanda estreou a websérie Fake Live em seu Instagram. A produção, feita em parceria com seu irmão, Alexandre Paes Leme.

Veja entrevista com Fernanda Paes Leme:

