Gladson diz que AC merece ser o 1º a receber vacina contra covid porque começa com A

Ele afirmou ainda que não quer saber se as doses vem da China, Europa ou Estados Unidos

O governador Gladson Cameli (sem partido) disse na tarde desta terça-feira (18) que esteve no Ministério da Saúde (MS) no início do mês para saber como será o esquema de distribuição das vacinas contra o coronavírus entre os estados brasileiros.

Na ocasião, ele conversou com autoridades e argumentou os motivos pelos quais o Acre merece ser um dos primeiros a receber os lotes. “Primeiro porque começa com A”, brincou.

PUBLICIDADE

“O segundo motivo é porque fazemos fronteira com dois países e eu tenho que proteger o nosso povo. Não posso ficar quieto se chegar em qualquer estado e não chegar no nosso”, disse.

Ele afirmou ainda que não quer saber se a vacina vem da China, Europa ou Estados Unidos. “Eu quero é proteger vocês porque é minha obrigação e meu dever”.

Gladson diz se preocupar com a logística de distribuição da doses, que ainda estão em fase de testes, porque o Acre está a 3 horas de distância da capital federal.

“Nem precisa mandar pra cá, eu mesmo mando buscar. O que a gente precisa é correr contra o tempo. Minha prioridade agora é que essa página vire de uma vez por todas”, desabafou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários