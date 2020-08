Gladson, por intermédio de Bittar, poderá apoiar candidatura do MDB em Cruzeiro do Sul

Medida dura

O decreto governamental que limita a participação de servidores públicos durante a campanha de 2020 é uma medida dura para quem estava acostumado a usar a máquina pública durante o processo eleitoral.

Valorização

O governo do Acre cumpre com mais uma promessa de campanha. Durante os programas eleitorais Cameli prometeu valorizar o servidor público e evitar curral eleitoral. Quem não lembra das imagens que revelavam milhares de servidores balançando bandeiras nas esquinas públicas em pleno horário de expediente?

Republicano

No último encontro com prefeitos, o governo do Estado disponibilizou massa asfáltica pra todos os municípios. Cameli segue sem olhar para cores partidárias.

Redução da pobreza

O auxílio emergencial pago pelo governo federal ajudou a diminuir a extrema pobreza no país. Os dados foram divulgados ontem pelo jornal O Globo em reportagem especial.

Barreira econômica

O maior problema encontrado pelo governo federal são os impactos econômicos da transferência mensal. Cerca de R$ 50 bilhões são investidos no auxílio emergencial. É inviável manter o benefício que, por outro lado, vem ajudando a diminuir desigualdades.

No Acre

Com ajuda do Banco Mundial, o governo do Acre vai disponibilizar o auxílio do bem, uma transferência de R$ 150 mês para quem ainda não recebeu nenhum tipo de benefício. A transferência deve ajudar na redução da extrema pobreza, mas, assim como Bolsonaro, Cameli esbarra nos impactos econômicos do benefício.

Direito ao contraditório

A OAB publicou nota em que defende o trabalho do advogado. Os defensores de Ícaro, o jovem que atropelou e matou Jonhliane Paiva, servidora do Supermercado Araújo, acusado de praticar racha em via pública, vêm sofrendo ataques pelas redes sociais.

Fé e política

Final de semana foi movimentado em Cruzeiro do Sul. Governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha participaram do encerramento do novenário de Nossa Senhora da Glória.

Alianças visando 2022

Mas, não somente de fé que o governador Gladson Cameli tratou durante sua estada em Cruzeiro do Sul. Tudo indica que um próximo racha com o PP está em curso, uma vez que, por interferência do senador Marcio Bittar, o governador esteja propenso a apoiar Fagner Sales para a prefeitura.

Garantia

Em entrevista no final de semana, o deputado Nicolau Junior que cuida do Progressistas no Juruá, garantiu ao mesmo tempo, que o partido terá candidatura própria com apoio do Palácio Rio Branco.

Chances

Nicolau estica a corda numa possibilidade de Ilderlei Cordeiro ainda poder ser candidato à prefeitura. Somente com o esgotamento de todas as possibilidades – um recurso foi impetrado no TSE – é que o partido deverá bater o martelo em um plano B.

Estranho

Como na política tudo se movimenta de forma rápida, o nome de Zequinha Lima deixou de circular nos planos de sucessão. Isso só reforça a aliança de Cameli com o MDB que pode visar 2022.

No comando

O vereador Clodoaldo senta na cadeira de prefeito da capital do Juruá nessa segunda-feira (17). Por enquanto, nenhuma medida mais dura foi tomada com relação à troca da equipe administrativa.

Rixa

Já virou rixa a relação entre o presidente da Câmara Municipal de Senador Guiomard, Gilson da Funerária e o prefeito André Maia. Cada vitória que um ou outro têm na Justiça, verdadeira campanha de marketing é jogada nas redes sociais.

Pela beirada

Enquanto André e Gilson se enfrentam publicamente, a professora Branca vai fazendo a política da boa vizinhança, como diz o ditado: comendo pelas beiradas. Longe da batalha travada entre os adversários, com espírito do bem ela vai conquistando votos.

