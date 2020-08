Homem flagrado vigiando produção de drogas é condenado a 10 anos de prisão

Um homem foi condenado a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 dias multa por vigiar um local de produção de drogas. O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco divulgou a decisão nesta quarta-feira (12).

O denunciado foi flagrado vigiando local onde era produzido drogas, cometendo o crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei n.°11.343/06. A sentença está publicada na edição n.°6.647 do Diário da Justiça Eletrônico, do dia 31 de julho, e é de autoria do juiz de Direito Cloves Augusto, titular da unidade judiciário.

O magistrado rejeitou a tese da defesa do acusado, de que ele é dependente químico e estaria só vigiando os entorpecentes para o irmão.

