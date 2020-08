Idosa dada como morta ‘ressuscita’ após passar a noite em necrotério

A russa Zinaida Kononova, de 81 anos, foi dada como morta após uma cirurgia no intestino. A família foi informada e a idosa foi levada ao necrotério às 1h10 da manhã. No entanto, sete horas depois, uma funcionária “levou o maior susto da vida” ao encontrar a mulher no chão.

Conforme o jornal The Sun, Zinaida “voltou dos mortos” e caiu ao tentar pular de uma mesa mortuária para pedir ajuda. Ela foi enrolada em cobertores e levada às pressas para a terapia intensiva no hospital central do distrito de Gorshechensky, em Kursk Oblast.

De acordo com a família, a equipe médica ligou para Tatiana, sobrinha de Zinaida, para avisar o ocorrido. “Temos uma situação incomum. Ela está viva!”, disse um médico.

Tatiana foi informada que a tia foi registrada como clinicamente morta por 15 minutos. Um anestesista confessou mais tarde que a idosa foi enviada ao necrotério 1 hora e 20 minutos depois da morte, em vez de duas horas, como manda a regra. Após a confusão, Zinaida foi transferida para outra unidade hospital e a família planeja processar o hospital.

