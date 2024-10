Vereador mais bem votado da história não descarta concorrer a presidência da Câmara

O Progressistas tem pelo menos dois nomes sondados para a disputa pela presidência da Câmara Municipal de Rio Branco no próximo biênio. E são nomes de peso: apenas os dois vereadores mais bem votados das eleições deste ano – Bruno Moraes e Samir Bestene.

Moraes, por exemplo, que deixou o pleito como o mais votado da história na capital, disse a coluna que não descarta disputar a cadeira da presidência, mas lembrou que até o momento não houve conversas nesse sentindo.

“Isso é uma decisão do partido. E não começamos a falar sobre isso ainda. O Progressistas tem quadros importantes no partido e vamos decidir juntos”, disse.

Já Samir, por outro lado, já deixou claro que pretende concorrer ao cargo. Ele larga na frente com o apoio da família Bestene, grupo dominante dentro do Progressistas.

“Já tivemos uma conversa entre os progressistas e uma aproximação com os novos vereadores. É natural que o PP, com seis vereadores, busque a presidência. Coloquei meu nome à disposição e estamos trabalhando nisso”, disse.

E como fica o Neném?

Quem também deve estar na disputa é o atual presidente da Casa, Raimundo Neném. Atualmente no PL – partido do prefeito Tião Bocalom, ele foi o 6º mais votado nas eleições deste ano.

A candidatura a reeleição de Neném vai precisar entrar em discussão do prefeito Bocalom e do seu vice, Alysson Bestene, que quer eleger o primo – Samir – como novo presidente.

Pelo visto …

Tudo indica que a oposição – apesar de ter crescido nessas eleições -, não terá uma candidatura sólida na disputa pela cadeira de presidente. Os vereadores do MDB/Republicanos e PT vão precisar se articular com outros parlamentares e se contentar com cargos de menos destaque se quiseram compor a Mesa Diretora.

Rasgar a Constituição

Antes de deixar a Câmara Municipal no final do ano por não conseguir se reeleger, os vereadores derrotados querem rasgar a Constituição e fazer o parlamento de um púlpito religioso.

Semana passado, o vereador João Marcos Luz voltou a tratar sobre o projeto que quer proibir a participação de crianças na parada do Orgulho LGTBQIAPN+, mesmo o Ministério Público Federal deixando claro que o projeto é inconstitucional.

Já o vereador pastor Arnaldo Barros, nesta terça-feira, conseguiu emplacar o projeto ‘Bíblia na Escola’ como material paradidático nas escolas municipais, esquecendo os artigos 5º e 19 que tratam sobre a laicidade do Estado Brasileiro.

O nome da categoria

A Saúde pode respirar por ter um deputado que representa tão bem os servidores na Assembleia Legislativa do Acre. O projeto aprovado nesta terça-feira que autoriza a criação do Bolsa Qualificação foi uma luta travada pelo deputado Adailton Cruz no parlamento.

A bolsa, que vai oferecer quase R$ 4 mil a cada servidor ainda neste mês, só foi possível graças a emenda de R$ 30 milhões proposta por ele.