Dilsinho vai ser pai pela segunda vez. Saiba todos os detalhes!

O portal LeoDias acaba de descobrir a mais nova gravidez do mundo da música! Dilsinho e a esposa Beatriz Ferraz estão a espera do segundo filho do relacionamento. A assessoria do cantor confirmou a informação a nossa reportagem, mas não entrou em detalhes sobre a gravidez.

Esta é a segunda gravidez do casal, que já são pais de Bella, nascida em 2021. O cantor falará em breve sobre a nova gestação.

Dilsinho é o primeiro artista do pagode a se apresentar no Rock in Rio Lisboa em toda história do festival

Enquanto Bia está em Orlando, nos Estados Unidos, fazendo o enxoval do bebê, Dilsinho está no Brasil finalizando as músicas para a gravação do projeto Pagode do Diferentão 2, que será gravado no Rio de Janeiro na primeira semana de novembro.

O novo projeto do cantor contará com diversas participações especiais que serão reveladas nos próximos dias.