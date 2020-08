Movimentos fazem ato ‘Fora Bolsonaro’ contra mortes e desempregos no AC nesta sexta

O local de concentração será na Praça da Revolução, no Centro de Rio Branco, às 8h

Os segmentos sociais liderados pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) e demais movimentos sociais organizam nesta sexta-feira (6) um ato de protesto contra o governo federal do presidente Jair Bolsonaro. O local de concentração será Praça da Revolução, às 8h da manhã.

Segundo um encaminhamento dos líderes do evento, o governo ‘tem cometido ações de agressão aos direitos e desprezado a tragédia que já levou quase 100 mil brasileiros a morte’.

“Os trabalhadores com futuro ameaçado, o desemprego rondando os brasileiros e nenhuma ação na política do genocida Bolsonaro para evitar o caos”, diz trecho do documento.

O ato vai ocorrer com um grupo de no máximo 30 pessoas e devem ser obedecidas as orientações sanitárias, fazendo uso de máscara, gel, própria garrafinha de água e distanciamento necessário.

