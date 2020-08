MPAC pede informações sobre suposta servidora que minimizou estupro de criança

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), através do Centro de Atendimento à Vítima (CAV), encaminhou aos seus órgãos internos pedidos de providências em relação à publicação em rede social de uma mulher identificada como servidora da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em que minimiza o estupro da criança de 10 anos ocorrido no Estado do Espírito Santo e efetua comentários pejorativos em relação à vítima.

Entenda: Servidora da Sesacre diz que menina de 10 anos que foi estuprada “gozou por 4 anos”

O caso foi amplamente noticiado pela imprensa nacional.

O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Criança e Adolescente, Educação e Execução de Medidas Socioeducativas já enviou ofício à Sesacre solicitando informações sobre o vínculo funcional da internauta com o órgão estadual.

Por sua vez, a 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público, Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social vai requerer ao secretário de Saúde instauração de processo administrativo disciplinar para apurar a conduta da mulher.

