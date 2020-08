No Acre, 5 mil pacientes da covid-19 ainda estão com o vírus ativo no organismo

No Acre, dos 19,5 mil contaminados pelo coronavírus, 5,2 mil ainda estão com a doença ativa no organismo, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

Isso significa que esses pacientes podem passar a enfermidade adiante caso não fiquem em isolamento até a cura, que depende da gravidade do quadro de cada pessoa.

Quem manifesta a forma simples da doença, sem sintomas ou com sinais leves, geralmente tem o vírus livre no organismo após 15 dias.

Casos moderados, em que há necessidade de intervenção médica para avaliar riscos, com possibilidade de internação clínica, levam de três a quatro semanas para se curar.

Já os casos mais graves, que necessitam de leito de unidade de terapia intensiva (UTI) e onde há risco de morte, precisam de cerca de um mês para a recuperação.

Do total de infectados no Acre, 13,8 mil já tiveram alta médica e 521 morreram.

