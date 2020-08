No Acre, professor morre nove dias após a morte da esposa com covid-19

O professor era um defensor da educação e atuava com intensidade nas reuniões do ASPAC e do SINTEAC

O professor Geraldo Lopes Vitoriano morreu na manhã desta quarta-feira (19) em decorrência de complicações do novo coronavírus. No último dia 9, a esposa de Geraldo, Zenilda do Valle, foi a óbito também por conta da covid-19.

Zenilda era servidora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O professor era um defensor da educação e atuava com intensidade nas reuniões do ASPAC e do SINTEAC. A morte do casal repercutiu nas redes sociais. A conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Naluh Gouveia, lamentou a morte de Geraldo e da esposa.

Ela escreveu “Professor Geraldo que tristeza. Meu coração hoje chora por você meu AMIGO. Discreto, amável, mas quando precisava me chamar atenção, falava com sua voz bonita, e dizia: Seu mandato é muito importa para nós PROFESSORES”, relatou a conselheira.

