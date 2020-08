Ônibus do transporte coletivo de Rio Branco é consumido pelo fogo na AC-40

Um ônibus de transporte coletivo que faz a linha “Santa Maria/Vila Acre” pegou fogo na tarde desta segunda-feira (17), na parada final na região do Top-15, na Rodovia AC-40, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o coletivo havia acabado de parar na linha final quando incêndio começou. As causas que levaram o ônibus a pegar fogo são indeterminadas, mas há a possibilidade de ter ocorrido uma pane elétrica no coletivo.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para combater as chamas, mas quando os militares chegaram no local, mas nada poderia ser feito, porque o fogo tinha consumido o veículo por completo.

Policiais do Batalhão de Trânsito foram acionados e estiveram também no local do ocorrido, para isolar a área para os trabalhos da perícia.

