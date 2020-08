Pelo menos 8 faccionados são alvos de operação da Polícia Federal no Acre

O Acre mais uma vez está na mira da Polícia Federal (PF). Agora, como desdobramento da Operação Caixa Forte, deflagrada nesta segunda-feira (31), juntamente com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), em Minas Gerais, que visa investigar o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro praticados por facção criminosa com atuação em todo o território nacional.

No Estado, são pelo menos 8 alvos investigados em liberdade, com mandados de prisão expedidos. Os valores auferidos com o comércio ilícito de drogas eram, em parte, canalizados para inúmeras outras contas bancárias da facção, inclusive para as contas do “Setor da Ajuda”, aquele responsável por recompensar membros da facção recolhidos em presídios.

Mais de 200 integrantes do alto escalão da facção, recolhidos em Presídios Federais, foram identificados. “Eles recebiam valores mensais por terem ocupado cargos de relevo na organização criminosa ou executado missões determinadas pelos líderes como, por exemplo, execuções de servidores públicos”, diz o órgão.

A ação de hoje envolve cerca de 1.100 policiais federais, que cumprem 623 ordens judiciais, sendo 422 Mandados de Prisão Preventiva e 201 Mandados de Busca e Apreensão, em 19 Estados da Federação e no Distrito Federal; além do bloqueio judicial de até R$ 252 milhões. Todos os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte/MG.

Os presos são investigados pelos crimes de participação em organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, cujas penas cominadas podem chegar a 28 anos de prisão.

“Para garantir o recebimento do “auxílio”, os integrantes do grupo indicavam contas de terceiros não pertencentes à facção para que os valores, oriundos de atividades criminosas, ficassem ocultos e supostamente fora do alcance do sistema de justiça criminal”, finaliza a nota enviada pelo órgão.

