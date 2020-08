Polícia Civil prende homem que teria matado e esquartejado jovem em Rio Branco

Um homem identificado apenas com “Magrinho”, que faz parte de uma facção criminosa, foi preso na manhã de quinta-feira (13), na Colônia Luz Divina, na BR-364, no município do Bujari, no interior do Acre.

Após uma minuciosa investigação, os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiram prender o homem, que é o principal suspeito de ter matado e esquartejado a jovem Késia Nascimento da Silva, de 20 anos.

Segundo as investigações, a jovem desapareceu no dia 28 de janeiro, e desde essa data, os trabalhos investigativos não pararam para tentar identificar e prender o criminoso. Antes de “Magrinho”, os agentes já haviam efetuado a prisão de mais cinco pessoas envolvidas no mesmo crime.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Divisão de Investigações Criminais (DIC), onde prestou depoimento e em seguida foi levado ao presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco.

