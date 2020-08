Pré-candidata em Plácido acusa atual prefeito de usar ‘macumbaria’ para afastá-la da cidade

Galinha preta

Galinha preta e azeite de dendê, são os ingredientes da pré-campanha em Plácido de Castro. Live feita pela advogada Joana D´arc espatifa o ninho da pata. Segundo ela, o atual prefeito Gedeon Barros usa macumbaria para afastá-la da cidade.

Delegacia

As confusões envolvendo Joana D´arc foram parar na delegacia onde a ativista de redes sociais se tornou uma velha conhecida. Todos estão na mira das acusações da advogada e pré-candidata pelo PSL.

Novo discurso

O pré-candidato pelo Progressistas, Tião Bocalom, começou a usar as redes sociais com um novo discurso. Falando em agronegócio ele promete gerar emprego e renda, o velho “Produzir para empregar”.

Amarelo

Usando blusa amarela – o velho Boca abandonou o azul – o ex-prefeito de Acrelândia lembra ainda da disputa de 2018, onde, segundo ele, venceu as eleições contra Tião Viana.

Livre da vacina

Pecuaristas estão em festa com o avanço sanitário concedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O setor, segundo o secretário Edvan Azevedo é responsável por mais de 50% de tudo que é produzido em riquezas no Acre.

Muitas mãos

O secretário enfatizou que, desde o vaqueiro que trabalha com o manejo até o empresário pecuarista, todos devem ser reconhecidos nessa conquista.

Aspas

“Poderia ter sido na gestão passada, poderia ser na próxima gestão, mas, foi nessa a conquista, o governador Gladson Cameli vai entrar para a história”, disse Azevedo.

Fogo

O município de Acrelândia está na mira dos órgãos controladores do fogo. Nos últimos dois dias, é daquela região que vem boa parte da fumaça que sufocou a capital. Sofrem as crianças e os idosos.

Quilometragem alta

Segundo levantamentos mais de 84 km de malha viária já foi recuperado pela prefeita Socorro Neri desde o mês de janeiro. São 70 km de estradas vicinais recuperadas.

Verão amazônico

Pela primeira vez temos um verão sem aquela correria com equipes fazendo operações emergentes de tapa buracos, dado o trabalho silencioso, mas, importante feito pelo município de Rio Branco durante o inverno.

Iluminação

As cidades do interior ganharam um importante reforço em seus caixas para recuperarem a iluminação pública. R$ 1,1 milhão. Agora não tem mais desculpas por escuridão. O cidadão agradece e a segurança pública iden.

Fidelidade azul

Que Roberto Duarte não tenha sido petista ou da extinta Frente Popular do Acre, tudo bem, mas, o que ele tem a dizer das alianças que o partido faz no interior com PT e PCdoB?

Laboratório

O secretário Mauro Sérgio observa diariamente os resultados do retorno às aulas no Amazonas. O Estado será uma espécie de laboratório para decisões que poderão ser tomadas no retorno as aulas presenciais no Acre.

Mais recursos

Deputada federal Vanda Milani garantiu mais recursos para adequar obras de mobilidade na reforma do Instituto Santa Juliana. Ela foi pessoalmente conhecer o projeto na SEE.

