Presidente da Câmara de Rio Branco recebe alta e comemora: “Venci a Covid-19” 

O vereador Antônio Moraes foi diagnosticado com a covid-19 no início do mês de agosto

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Antônio Moraes (PSB), está de alta nesta sexta-feira (14), após ser acometido com o novo coronavírus no início do mês.

Em uma foto divulgada nas redes sociais, Moraes aparece debilitado e sentado em uma cadeira de roda, mas uma frase chamou a atenção dos Internautas. “Eu venci a Covid-19”.

PUBLICIDADE

Moraes, já no hospital, também foi diagnosticado com pneumonia. Ele começou a sentir sintomas de gripe no fim de julho. O vereador fez uma tomografia que mostrou lesão no pulmão e resolveu fazer o exame de Covid-19. O presidente pertence ao grupo de risco por já ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários