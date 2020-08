TCE libera contratações de mais de 500 aprovados em concurso feito por Ilderlei

Em julgamento realizado na manhã desta quinta-feira (27) o Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) votou de forma unânime pela liberação dos atos administrativos referentes ao Concurso Público da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, permitindo assim as contratações que foram suspensas desde o mês de março. São 511 pessoas aprovadas no processo que aguardavam ansiosamente pela decisão.

O concurso que já estava homologado quando foi suspenso, foi realizado pela gestão do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro.

Procurado pela reportagem, Cordeiro comemorou a decisão e demonstrou sua felicidade. Ele agradeceu a todos os aprovados que sempre confiaram no empenho da gestão em busca de resolver o impasse.

Antes de sair do mandato, Ilderlei encaminhou o Controlador Geral do Município, Márcio Vasconcelos, e o então Secretário de Administração Municipal Manoel Orleilson, para Rio Branco, para apresentar para procurador de contas do TCE/AC a explanação, bem como com a apresentação, de documentos necessários ao caso em questão. A apresentação de todas as provas resultou no parecer do procurador em favor da prefeitura, o qual foi fundamental na votação realizada hoje pelo pleno da corte.

“Parabenizo a todos que foram aprovados e agradeço pela confiança que depositaram. No início vimos muita perseguição movidas por politicagem, inúmeras acusações, mas sempre acreditamos que daria certa. Pessoas estudaram e se prepararam e são merecedoras desses cargos. Estou muito feliz em poder dar esse grito de liberdade aos servidores do município que nasci. Agradeço ainda o Tribunal de Contas que entendeu todo trabalho que fizemos para colocar as contas em dia e os índices fiscais, não tivemos nenhum problema de fraude. Agora cabe ao prefeito que está no cargo possa dar posse a todos o mais rápido possível”, destacou Cordeiro.

Durante a votação, os conselheiros foram unânimes nos termos do voto do conselheiro relator, se posicionando favoráveis para continuidade dos atos do concurso, liberando as nomeações, além de também absolver o município de possível multa ou sanção. Na decisão o relator entendeu que o concurso não gerou impacto na despesa de pessoal de origem, não vendo necessidade de anular o certame.

Os aprovados no concurso chegaram a realizar uma manifestação, no Centro de Cruzeiro do Sul, há menos de um mês, onde solicitavam do TCE e do TJ a celeridade no julgamento do processo. O ex-prefeito Ilderlei Cordeiro participou do ato junto com os aprovados.

