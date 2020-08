Vanda Milani diz que é hora de união na garantia de recursos para o Acre

“Precisamos garantir o maior aporte de recursos possível no orçamento para as obras estruturantes"

A deputada federal Vanda Milani destacou a chegada do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) no Congresso Nacional e afirmou que a hora é de união em defesa de recursos para o estado do Acre.

“Precisamos garantir o maior aporte de recursos possível no orçamento para as obras estruturantes de desenvolvimento do nosso estado” acrescentou a deputada.

Ela citou a importância do senador Márcio Bittar (MDB-AC) estar na relatoria do orçamento. Para ela, apesar das dificuldades enfrentadas por conta da pandemia covid-19 é possível vencer a crise com projetos que possam aquecer a economia e gerar emprego e renda.

“Como diz o ditado popular o frio é muito grande e o cobertor pequeno. Todos precisam estar muito unidos junto ao governador Gladson Cameli priorizando ações que garantam a recuperação econômica”, destacou a deputada.

Entre os projetos que a parlamentar defende está a execução da Orla do XV avaliada em R$ 20 milhões. A líder do Solidariedade no Acre lembrou dos investimentos para manutenção das BRs 364 e 317 e, ainda, o Anel Viário entre as cidades de Brasileia e Epitaciolândia, a estrada que ligará o Acre ao Peru via Pucallpa, a revitalização do Igarapé São Francisco, e mais recursos para educação e saúde.

