Veja quem são os óbitos por coronavírus registrados pela Sesacre nesta segunda

As mortes são de 3 homens, com idades entre 58 e 70 anos, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

A Sesacre informou que nesta segunda-feira (31), foram registrados mais 3 óbitos por Covid-19, sendo todos eles do sexo masculino, com idades entre 58 e 70 anos. Portanto, o número de mortes pela doença sobe para 612 em todo o estado.

Os óbitos são:

A.P.A., de 58 anos. Morador de Brasileia, deu entrada no dia 21 de agosto no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu na última quinta-feira, 27.

M.A.L., de 66 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 24 de agosto no Hospital Regional do Juruá, e faleceu no último sábado, 29.

J.E.P., de 70 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 20 de agosto no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no último sábado, 29.

