A Fazenda 12: Biel relembra sua carreira: “Fui o maior artista do Brasil”

Um dos novos participantes de A Fazenda 12, Biel concedeu uma entrevista pra lá de polêmica para o jornalista Léo Dias antes de seu confinamento no reality rural.

Durante a conversa, o MC afirma ter sido o maior artista do Brasil no seu auge. “Eu era o maior artista do Brasil. Eu estava lançando um álbum que, se não tivesse acontecido aquilo, teria sido um álbum meteórico”, conta.

PUBLICIDADE

O acontecimento que Biel se refere é o assédio sofrido pela jornalista Giulia Pereira, em que ele disse durante entrevista que ela era “gostosinha” e que a “quebraria no meio” durante uma transa. Na época, Biel era o principal nome masculino da Warner Brasil, fazendo trio com Ludmilla e Anitta como artistas principais da gravadora.

Vale ressaltar que Biel levou uma bronca da produção do reality por ter afirmado estar em A Fazenda 12, sendo que o bate-papo com Dias só poderia ter sido divulgado após a estreia do programa. Por questões jurídicas e para não prejudicar o cantor, a entrevista foi retirada do ar.

[Foto de capa: Reprodução/Record TV]

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários