Atlético Acreano e Bragantino-PA: Galo Carijó busca vitória para permanecer no G-4

Mirando continuar figurando entre os integrantes do G-4 do Grupo 1 Campeonato Brasileiro da Série D, o Atlético Acreano encara neste sábado (25), às 17h, na Arena Acreana, o vice-líder Bragantino-PA.

O jogo vai marcar a estreia do técnico Everton Goiano no comando do Galo Carijó. O treinador assistiu das arquibancadas do Biancão o jogo de estreia do vice-campeão acreano no empate contra o Ji-Paraná por 1 a 1. Everton Goiano aproveitou a semana de trabalho para ajustar o time a sua maneira e corrigir falhas ocorridas no jogo da estreia.

O desgaste da viagem a cidade de Ji-Paraná-RO fez a comissão técnica celeste reduzir os treinos durante a semana. O time realizou apenas um coletivo na tarde da última quarta, na Arena Acreana, Na tarde da última quinta-feira, o treinador celeste priorizou um trabalho técnico e tático, ocorrido no campo do Canil. O time celeste fechou a preparação para encarar o Bragantino na manhã desta sexta com um recreativo no mesmo local.

A respeito do rival deste sábado (26), o técnico Everton Goiano explicou que conhece bem o adversário e chamou atenção para o entrosamento da equipe da cidade de Bragança e também para a qualidade de alguns jogadores como a dupla de volantes formadas por Capanema e o Paulo de Tarso.

O Galo Carijó para o compromisso contra o Bragantino não poderá contar mais com o lateral esquerdo Ruan. O atleta rescindiu contrato com o clube e o treinador poderá optar pela entrada de Leonardo, mas a escalação da equipe sairá somente nos vestiários.

Confiante na possibilidade da equipe celeste conseguir a primeira vitória na competição, o técnico Everton Goiano quer um Galo Carijó forte na marcação e eficiente com a bola nos pés.

Arbitragem

O confronto entre Atlético Acreano e Bragantino-PA terá como árbitro principal o mineiro Michel Patrick Costa Guimarães. Os acreanos Fábio Nascimento e Mário Jorge Júnior serão os assistentes.

