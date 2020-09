Barraco: após chamar mulher de “moça da vida e drogada”, arquiteta apaga post

Arquiteta jogou água nas mulheres que estavam se beijando de biquíni fio dental em um carro conversível na frente de um bar no Rio

Acoluna do Leo Dias traz mais um capítulo para a novela da vida real que ocorreu na Dias Ferreira, no Leblon na noite desta sexta-feira (25/9).

Aline Araújo, a arquiteta que jogou água nas mulheres que estavam se beijando de biquíni fio dental em um carro conversível na frente de um bar, apagou os vídeos que fez a algumas horas atrás.

No vídeo, Aline chamava as mulheres de “moças da vida que estavam sendo pagas para fazer aquilo ali” e que Sheila, a que desceu do carro e a agrediu, estaria “drogada”.

Ao perceber que pode até ser processada por elas, Aline apagou os vídeos, mas já é tarde, pois as imagens circulam pela internet.

