Campeonato Brasileiro: Atlético-AC pega o Ji-Paraná -RO na estreia da Série D

O Ji-Paraná (RO) será o adversário do Atlético-AC na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Jipa, após vitória em casa, voltou a vencer o Nacional-AM pelo placar de 2 a 1, em jogo disputado no último domingo (13), na Arena da Amazônia, em Manaus (AM) e válido pela fase preliminar da competição.

Com a vitória no mata-mata, o Ji-Paraná disputará a fase de grupos da Série D no Grupo A1. O clube rondoniense terá como adversário, além do conterrâneo Vilhenense, as equipes do Atlético Acreano, Bragantino-PA, Fast Clube-AM, Galvez-AC, Independente-PA e Rio Branco-AC.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou a data do confronto entre Ji-Paraná-RO x Atlético-AC, mas a expectativa diz respeito a realização da partida na próxima quarta-feira (23), no estádio Biancão, na cidade de Ji-Paraná.

Na primeira fase (de grupos), são 64 clubes divididos em oito grupos com oito times cada. Os quatro melhores de cada chave avançam à segunda fase, quando os jogos passam a ser eliminatórios até a decisão.

A fase de grupos está prevista para encerrar no dia 11 de novembro. Os jogos da segunda fase devem iniciar no dia 5 de dezembro. As finais do Campeonato Brasileiro da Série D estão marcadas para 31 de janeiro e 7 de fevereiro.

