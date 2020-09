Caroline Alves traz dicas para inovar e vender mais no mês das Crianças; confira

A Primeira semana de setembro já passou e já chegou a hora de planejar as vendas de outubro. O mês das crianças, costuma aquecer o mercado de diversos setores além do de brinquedos, a empresa que se planeja pode aproveitar para alavancar o faturamento, fidelizar e conquistar novos clientes. Na coluna de hoje, você vai conferir algumas dicas que eu separei, lembrando que, você pode usar dos princípios da combinatividade para aperfeiçoar as ideias, ou mesmo se inspirar para ter suas próprias ideias.

Bolos e Doces: Já pensou montar um kit de mini-confeiteiro, com cupcakes, confeitos, pasta colorida, saquinho de confeitar… Pense na experiência do cliente, muita gente está querendo sair do tradicional que é comprar um objeto que vai ser esquecido pela criança quando deixar de ser interessante, as pessoas têm investido cada vez mais em experiências. Um produto como esse aliado a um marketing ideal é sucesso na certa, quando a pessoas tiver 20 anos ou mais ainda vai se lembrar do dia em que junto com os pais decorou o próprio bolinho.

Papelaria: Kits de arte, um desenho gigante para pintura, kit de recorte e colagem, presentes que promovam educação, estímulo da criatividade, coordenação motora e ainda envolvam atividades em família.

Medicina, odontologia, fisioterapia e outros: Oferecer um brinde após a consulta, fideliza o cliente, demonstra carinho. Desenvolver campanhas do tipo, doe um brinquedo e ganhe um desconto na consulta.

Maquiadoras ou lojas de maquiagem e beleza: Além de Kits de produtos para maquiagem infantil, podem oferecer oficina de maquiagem infantil ou cuidados com a pele na infância e início da adolescência.

Confecção e calçados: Planejar atividades ao longo do mês para as crianças praticarem enquanto as mães fazem as compras, brindes. Promover uma festinha com desfile infantil no interior da loja com os modelitos disponíveis para compra.

Restaurantes e pizzarias: lançar um prato especial infantil ou um kit culinário para as crianças com receitinhas fáceis de fazer em casa com os pais. Pizzarias podem lançar um kit pizzaiolo infantil para montagem da pizza em casa. Além de promoções e atrações especiais no estabelecimento.

O sucesso das promoções depende muito da forma como foram comunicadas aos clientes. Outros aspectos devem ser observados para gerar atração e satisfação no seu cliente, como por exemplo, o que criança gosta? Qual a expectativa quando a criança vê o embrulho do presente? As crianças gostam de ganhar roupa e sapato no dia das crianças? Como tornar roupa e sapato interessante para elas? Como se destacar da concorrência com a venda de brinquedos? Podemos pensar também em pontos estratégicos de vendas?

O mais legal é que as ideias só vão chegar para você, se você tirar um tempinho para pensar, refletir sobre o cliente, sobre a concorrência. Atitudes positivas, sempre ajudam mais que as negativas.

