Carro cai em igarapé no interior do Acre e família inteira é salva por pescador

Um carro com três pessoas da mesma família caiu no Igarapé Mesquita, na tarde de quinta-feira (17), na BR-307, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

Segundo informações de populares, o veículo da família passava na ponte de madeira, quando acabou caindo. Os passageiros ficaram dentro do veículo cerca de 3 minutos até um pescador da região conseguir mergulhar e cortar o cinto de segurança para fazer o resgate das vítimas.

Duas pessoas precisaram ser atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou socorro às vítimas, encaminhando-as ao Hospital do Juruá.

