CBF aguarda resposta do Ministério da Saúde sobre retorno de torcedores em jogos

Envolvida em pressão de clubes pelo retorno do público nos estádios, ação de governantes – como o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, candidato à reeleição – e protestos antecipados – como do corintiano Andrés Sanchez -, a CBF ainda aguarda resposta do Ministério da Saúde sobre a proposta de retorno de torcedores em jogos de futebol.