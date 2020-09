Chapa de Janaína Furtado e Junior Feitosa é oficializada em Tarauacá 

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Partido Progressistas (PP) oficializaram as candidaturas majoritárias da chapa encabeçada por Janaína Furtado e o advogado Júnior Feitosa, no município de Tarauacá, na noite de quarta-feira (16)

Além da apresentação dos candidatos, foi apresentada a chapa de vereadores dos dois partidos.

PUBLICIDADE

A convenção do MDB e Progressistas ocorreu na quadra da Escola José Augusto de Araújo e contou com a presença do ex-deputado estadual Moisés Diniz, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, da deputada estadual, Antônia Sales, e do ex-deputado federal, João Correia (MDB).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários