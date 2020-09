Cocô causa briga feia entre Mirella e Jojo Todynho em “A Fazenda”

Vale lembrar que os participantes do programa são responsáveis pela limpeza do cômodo

O domingo (13) amanheceu tenso no Twitter. Acontece que muitos internautas se dividiram por causa da briga que aconteceu entre MC Mirella e Jojo Todynho em “A Fazenda”. O movito? Um cocô que surgiu à deriva na privada do banheiro reservado do reality.

Vale lembrar que os participantes do programa são responsáveis pela limpeza do cômodo. Mas, durante o dia, Mirella estava apertada para ir ao banheiro e chegando lá percebeu que no vaso tinha um cocô boiando. Morrendo de nojo, ela fechou a tampa e saiu de lá bastante exaltada. Jojo estava perto e viu toda a cena e Lidi foi lá e resolveu o problema — ou seja, deu descarga.

O mais engraçado dessa mini-treta Jojo x Mirella, é que vai saindo todo mundo de fininho hahahahahhahahaha#AFazenda12 #FestaAFazenda pic.twitter.com/7bPGCk6pzA — Curto Reality (@curto_realitys) September 13, 2020

Depois de um tempo, o assunto do cocô voltou a ser debatido. Jojo não gostou do comportamento de Mirella e, segundo ela, o correto seria a MC dar a descarga e comunicar o acontecido para o resto da casa, sem “chilique”. “Se a pessoa entornou o café, você vai passar, reclamar, e não vai pegar o pano pra limpar?”, justificou Jojo.

Jojo estava bastante indignada e envolveu Lidi na confusão: “Lidi, você tava lá e viu tudo… Eu tô maluca?”. No fim, Lidi não quis se envolver e Mirella seguiu acreditando que cada um tem que dar a descarga em seu próprio cocô.

E, claro, os internautas opinaram sobre a treta. Teve quem defendeu Mirella, teve quem ficou do lado de Jojo — mas teve também quem só queria saber quem foi que fez o bendito cocô.

