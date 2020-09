Com redução em casos de Covid-19, Prefeitura de CZS passa de 5 para 3 unidades sentinelas

Com a redução dos casos de Covid-19 apresentada no último mês, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul retomou a normalidade dos atendimentos em dois postos de saúde que estavam atuando apenas como sentinelas, atendendo exclusivamente o público com sintomas do novo coronavírus. O Prefeito Clodoaldo Rodrigues e a Secretária Municipal de Saúde Janaína Negreiros estiveram na unidade do bairro da Cohab, que passa a atuar normalmente, e realizaram homenagem aos profissionais que atuaram na linha de frente durante a pandemia.

Permanecem como unidades sentinelas os postos de saúde do Aeroporto Velho, 25 de Agosto e Jesuíno Lins no bairro do Alumínio. Na sexta-feira (11) o posto do bairro Miritizal também volta a atuar com os serviços normalizados.

“Hoje a gente vem aqui para reconhecer todos os serviços, as ações, a doação de toda equipe no enfrentamento ao Covid. Fizemos esse momento como um reconhecimento da gestão as ações desenvolvidas, não deixando de ressaltar que o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro e a Secretária Juliana desenvolveram um papel muito importante nesse processo”, destacou a Secretária de Saúde.

A médica infectologista Drª Rita de Cássia de Souza enfatizou que é necessário que a população continue tendo o máximo de cuidado, permanecendo com as medidas de prevenção.

“O fato de estar diminuindo não significa que isso vai permanecer, há a necessidade do isolamento social, com todos os cuidados da mesma forma. Devem ser mantidas todas as orientações de cuidados ao covid, pois existem os riscos de 2ª onda, já estamos observando isso na Europa e na Ásia. O risco de contaminação ainda existe”, relatou a médica.

O Prefeito Clodoaldo Rodrigues agradeceu o empenho de todos os servidores que estiveram a frente dos atendimentos no período de pandemia, e enfatizou a continuidade dos serviços da saúde em prol da população.

“Viemos aqui para agradecer os servidores, que estavam aqui se dedicando no pico da pandemia do Covid, atendendo a população, correndo risco de contaminação, e não recuaram. Hoje essa unidade volta com atendimento normal, e agradecemos muito a Deus por essa baixa”, frisou o prefeito.

