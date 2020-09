Comissão de atletas promete luta contra manifestações

“A Comissão Nacional de Atletas de Vôlei de Praia não é favorável a nenhum tipo de manifestação de cunho político em competições esportivas. Por isso, lamenta o ato realizado pela atleta Carol Solberg neste domingo e lutaremos ao máximo para que este tipo de situação não aconteça novamente”, publicou o grupo. A declaração vai contramão de um movimento que defende o fim da regra da Carta Olímpica que proíbe esse tipo de manifestação.

Já no domingo, a CBV publicou uma nota criticando a atitude da jogadora: “O ato praticado neste domingo pela atleta Carol Solberg durante a entrevista ocorrida ao fim da disputa de 3º e 4º lugar da primeira etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia — Temporada 2020/21, em nada condiz com a atitude ética que os atletas devem sempre zelar.”