Coronavírus: quantidade de casos, curados e mortos por município no Acre; confira

Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registrou mais 226 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no estado.

O número de infectados subiu de 26.716 para 26.942. São 647 pessoas que já morreram por conta do vírus em todo o Estado.

