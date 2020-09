Embaixador de Israel é apresentado às potencialidades econômicas do Acre

O vice-governador Rocha lembrou que, no passado, o Acre já foi o maior produtor de leite do Norte

O vice-governador Wherles Rocha se reuniu na tarde desta sexta-feira (11), no Palácio Rio Branco, com o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, para apresentar as potencialidades agrícolas do Acre. Participaram do encontro o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Acre (Faeac), Assuero Veronez, o deputado federal Alan Rick (DEM) e secretários de estado.

O secretário de Produção e Agronegócio (Sepa) Edivan Azevedo expôs ao israelense o Sistema Estadual de Produção e Agronegócio, com várias informações acerca das tendências econômicas do Acre, como a pecuária, soja e extrativismo florestal, por exemplo. Apresentou, ainda, a estrutura fundiária do estado, a ocupação das terras e as condições do solo acreano.

Azevedo comemorou o selo recebido pelo Acre de terra livre de febre aftosa sem vacinação e afirmou que o desafio do governo é aumentar o valor bruto da produção local de R$ 2 bilhões para R$ 3 bilhões até o final de 2023.

Shelley considerou a meta um “grande desafio” e agradeceu as informações recebidas. O embaixador reproduziu um vídeo sobre a indústria do leite em Israel e falou da importância da tecnologia para o setor. Ele veio ao Acre para fazer parcerias com o governo para o uso de tecnologias para setores públicos, inclusive a segurança.

O vice-governador Rocha lembrou que, no passado, o Acre já foi o maior produtor de leite do Norte, com a empresa Sila. “Na época, a quantidade de cabeças de gado era maior que hoje, proporcionalmente”. Para ele, o Acre tem a vocação para a produção rural e o desafio do mandato é “recolocar” o estado nesse caminho.

