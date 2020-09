Famosos celebram Felipe Neto entre os 100 mais influentes da revista ‘Time’: ‘Orgulho’

View this post on Instagram

Oi… Eu fui eleito pela TIME como uma das 100 personalidades mais influentes do mundo. Apenas outros 10 brasileiros já apareceram nessa lista até hoje. 3 Presidentes da República (Lula, Dilma e Jair), 1 Ministro do STF (Joaquim Barbosa), 3 mega executivos (Eike Batista, Graça Foster e Jorge Paulo Lemann), 2 atletas (Medina e Neymar) e 1 juiz (Sérgio Moro) compuseram essa lista até hoje. Hoje, pela primeira vez, um youtuber brasileiro surgiu na lista. Eu não faço a mínima ideia da real dimensão disso, mas prometo que vou continuar tratando com muita responsabilidade o tamanho da influência que eu sei que tenho. Vou continuar lutando pela democracia, pela ciência, contra os negacionistas e obscurantistas. Continuarei enfrentando o fascismo e defendendo mais justiça, igualdade e inclusão. Contudo, preciso ser sincero, eu não faço a mínima ideia do que se tornou tudo isso. Eu sou só um garoto do Engenho Novo e sinto que a qualquer momento vou acordar no minúsculo quarto que dividi com meu irmão durante quase vinte anos, olhar pro teto, suspirar e dizer: “que pena, foi só um sonho”. Eu não sei o tamanho do que me cerca. E espero nunca realmente saber.