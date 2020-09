Felipe Neto e Jair Bolsonaro estão na lista dos 100 mais influentes do mundo

O youtuber Felipe Neto e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) são os brasileiros no ranking das cem pessoas mais influentes do mundo em 2020, da revista Times. A lista completa foi divulgada na noite dessa terça (23).

É a primeira vez que o youtuber aparece na lista. Nas redes sociais, Neto reagiu à indicação com espanto e alegria.

O texto perfil que acompanha o nome do youtuber no ranking, escrito pelo deputado federal David Miranda (Psol-RJ), descreve Neto como “o influenciador digital de maior influência no Brasil, possivelmente no mundo”. Hoje, ele coleciona 39 milhões de inscritos no Youtube e 12 milhões de seguidores no Twitter.

O texto ainda conta a história de Felipe Neto com a criação de conteúdo para a Internet e destaca o papel político do youtuber em oposição ao presidente Jair Bolsonaro.

“Arriscando sua marca e sua segurança, redirecionou sua popularidade para se tornar um dos mais efetivos opositores de Bolsonaro”, diz. “Quando Felipe Neto fala, milhões escutam. E, agora, sua justa e politizada voz ressoa poderosamente em um país cuja a democracia está em perigo”.