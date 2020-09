Flaviano deve se aposentar da política depois que concorrer vaga no Senado

Flaviano

O atual deputado Flaviano Melo revela para amigos próximos sua vontade de concorrer para o Senado da República. Uma espécie de aposentadoria para o emedebista.

Discurso afinado

Nas convenções do MDB pelo interior do estado, se houve um único discurso: “prefeito não precisa de governo”. Flaviano utilizou esse discurso em Plácido de Castro, Rui Coelho repetiu em Porto Acre.

De olho em 2022

O MDB aposta em largo crescimento nas eleições deste ano de olho em 2022. Se conseguir as prefeituras de Cruzeiro do Sul (Fagner Sales), Sena Madureira (Mazinho Serafim) e Brasileia (Leila Galvão) se fortalece para emplacar candidatura majoritária.

Reviravolta

Em Sena Madureira a oposição parece ter vestido a sandália da humildade. Gerlen Diniz e Toinha Vieira formalizaram uma dobradinha, com apoio da empresária Charlene e Zenil. O jogo fica bem mais duro contra o atual prefeito Mazinho Serafim.

Tarauacá

Com a desistência de Rodrigo Damasceno, em Tarauacá, o candidato do DEM, Abdias da Farmácia ver uma avenida se abrir à sua frente. Como tudo tem um preço, o revés pelo apoio do PSDB terá impactos em Rio Branco.

Dobradinha DEM e PSDB

Isso mesmo, em Rio Branco, o Democratas é o mais novo partido a abandonar a sombra do Palácio Rio Branco. O deputado federal Alan Rick deve indicar o vice de Minoru Kinpara unindo assim DEM e PSDB.

Solitário

Caso se confirme a adesão do DEM a Minoru Kinpara, dos partidos que ajudaram a eleger o atual governador Gladson Cameli fica em seu palanque praticamente sozinho, somente o SOLIDARIEDADE.

Água no açaí

Em Feijó, os seis partidos que apoiam a reeleição do prefeito Kiefer Cavalcante resolveram apresentar pré-candidato à vice. Com isso, a pré-candidatura de Nego, que andava em céu de brigadeiro, sofreu um revés. A decisão está nas mãos do prefeito.

Em Brasileia

A prefeita Fernanda Hassen precisou sentar novamente na mesa com o SOLIDARIEADE. Com uma das melhores chapas de pré-candidatos a vereador, o partido não pode ser diminuído. Reuniões intensas ocorreram na segunda-feira (7) à noite.

Números

Os tucanos ainda não entenderam o porque de a professora Branca ter despencado na opinião pública em Senador Guiomard. Os caciques políticos não menosprezam o peso da máquina pública. Quem ainda não passou dos dois dígitos é a pré-candidata da senadora Mailza Gomes, a cunhada, Rosana.

Ponte do Tocantins

A deputada federal Vanda Milani assumiu compromisso de locar recursos para construção da ponte que liga o projeto de assentamento do Tocantis. Um sonho antigo dos produtores rurais. As verbas serão de sua emenda de bancada.

Muro baixo

Muita coisa ainda deve acontecer até a madrugada do dia 15 de setembro, data limite para as convenções. Este ano, o Tribunal Regional eleitoral deve ter recorde de retificadoras no sistema.

Negociações

As negociações continuam a todo vapor entre os partidos que buscam espaços sem se importar muito com ideologias nesse primeiro momento.

Bujari

Uma grata surpresa, como a coluna adiantou ocorre na cidade do Bujari. A pré-candidata Fabrícia de Sá é a principal dor de cabeça dos velhos caciques da cidade. Nova no cenário, ela aparece bem em qualquer questionário. Fabrícia precisava ser um pouco mais flexível, na política não ciscamos para fora.

Gol de volta

Finalmente a novela mexicana da empresa Gol linhas aéreas e os clientes da região do Juruá terminou com final feliz. A empresa volta a operar na segunda quinzena de novembro. Detalhe, vai ter uma forte concorrente.

