Globo perde na Justiça e segue proibida de exibir documentos sobre Flávio Bolsonaro

De acordo com informações da coluna Radar, da Veja, o desembargador Fábio Dutra, da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do do Rio de Janeiro, negou nesta quarta-feira (16) o recurso apresentado pela emissora para suspender a decisão que a proibiu de falar sobre o caso do filho de Jair Bolsonaro (sem partido).

“Diante do que dispõe o estatuto processual e considerando que a decisão ora guerreada não importou em censura ao que foi publicado pela ora Agravante, não é possível verificar, neste momento, o risco de sua irreversibilidade a justificar o deferimento do efeito suspensivo pretendido”, disse o magistrado.