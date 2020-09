Gusttavo Lima e Daniel, Safadão e Bruno & Marrone: veja lives desta semana

Mesmo que as lives com show já não contabilizem mais um grande número de audiência como no começo da pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, as transmissões on-line ainda fazem parte do “novo normal” e seguem enchendo a agenda de grandes nomes da música.

Nesta semana, os shows virtuais começam na terça-feira (15/9), com apresentação de Hailey Knox. As apresentações se estendem até domingo (20/9), com shows de Fernando & Sorocaba e Samba da Opinião.

Programação

Terça-feira (15/9) Hailey Knox, 22h – Aplicativo BeApp Sexta-feira (18/9) Gusttavo Lima e Daniel, 20h – YouTube Sábado (19/9) Festival A Vida no Centro, 19h – YouTube

Wesley Safadão e Bruno & Marrone, 20h – YouTube Domingo (20/9) Fernando & Sorocaba, 16h30 – YouTube

Samba da Opinião, 18h – YouTube

