Horóscopo 2020: confira a previsão deste sábado para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Amor com mais intensidade e novos prazeres. Aproveite o sábado para curtir as delícias da intimidade. Se estiver só, conversas leves e clima divertido numa relação virtual poderão resultar em romance. Saúde equilibrada ainda será prioridade. Investigue informações e aposte só no que poderá dar certo. Marte retrógrado cobrará controle da impulsividade. Vá com calma! Descubra quais são os 5 signos mais misteriosos do zodíaco