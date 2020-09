Inscrições para auxílio de inclusão digital estão abertas até domingo; Rio Branco e CZS participam

Por meio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), a Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou nesta terça-feira (1) o edital n.º 20/2020, que trata do auxílio de inclusão digital para alunos de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica, no período em que durar o ensino remoto emergencial aprovado pelo Conselho Universitário (Consu).

São disponibilizados 2.300 auxílios de inclusão digital no valor de R$ 1.300 para aquisição de equipamento (computador de mesa ou notebook, tablet ou chromebook), sendo 1.800 bolsas para Rio Branco e 500 para Cruzeiro do Sul.

Há 6.257 auxílios para a conectividade, repassados em parcela única no valor de R$ 100, no mês de outubro de 2020, para que os estudantes iniciem suas atividades no período letivo especial, por meio do ensino remoto emergencial. São 4.984 auxílios para o campus-sede e 1.273 para o campus Floresta.

Ainda são disponibilizados 6.257 pacotes de dados (conectividade e chip), conforme o projeto Alunos Conectados: Rede Nacional de Pesquisa do Ministério da Educação, pelo período de novembro até o término do período letivo especial, por meio do ensino remoto emergencial, para desenvolver as atividades acadêmicas.

As inscrições estão abertas on-line, via preenchimento do questionário socioeconômico, até este domingo (6).

