Jorge Jesus é arrasado: “Trocar o Flamengo pelo Benfica é de doido”

A ESPN apresentou, nesta segunda-feira, uma entrevista com Alejandro Mancuso, na qual o ex-jogador do Flamengo não poupa nas críticas à forma como Jorge Jesus forçou a saída para o Benfica.

O antigo internacional argentino lamenta que o treinador português não tenha sido “claro” quanto aos motivos que o levaram a abandonar o conjunto carioca, num processo que, avisa, também não deixou a direção nada bem na ‘foto’.

“Não sei, não entendi por que é que ele quis ir embora do Flamengo. Eu trocar o Flamengo pelo Benfica? Jamais na vida. Trocar o Flamengo pelo Benfica é de doido. Eu não faço isso de jeito nenhum”, começou dizendo.

“Ele foi embora pela porta dos fundos, por trás. Sem falar com ninguém. Sem falar com os flamenguistas, que o amavam. Depois, muitos jogadores começaram a ficar no radar do Benfica. Gerson, Bruno Henrique, Léo Pereira…”, prosseguiu.

“Então, quantos problemas o mister deixou no Flamengo? Quanta m**** é que ele deixou no Flamengo? E hoje, o Flamengo está do jeito que está por toda esta confusão”, completou o antigo jogador.

