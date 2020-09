Médicos removem tumor de 20 quilos em ovário de paciente em Cruzeiro do Sul

Um tumor de aproximadamente 20 quilos foi removido do ovário de uma paciente de Cruzeiro do Sul, no Hospital Regional do Juruá nesta quinta-feira (10). A operação, considerada de alta complexidade, foi realizada pela equipe médica composta pelo cirurgião Drº Marlon Holanda, pelo ginecologista Drº Billy Rodrigues, e pelo anestesista Drº Délcio Damasceno, além do apoio da equipe de técnicos de enfermagem e instrumentistas. A paciente, uma mulher de 25 anos, sem filhos, que não teve a identidade revelada, começou a notar a barriga crescendo há cerca de três meses, quando procurou o atendimento com o ginecologista, e após realização de tomografia descobriu o tumor gigante.

“Ela procurou o Drº Billy, ginecologista, devido a barriga estar crescendo, de uns três meses pra cá. Foi feita uma tomografia que identificou um tumor de ovário gigante. Nós marcamos a cirurgia dela para hoje , e foi operada com sucesso. Conseguimos tirar o tumor, que estava tomando todo abdômen.A paciente já sentiu um alívio no pós operatório”, contou o médico cirurgião Drº Malon Holanda, diretor clínico do Hospital do Juruá.

O médico explicou ainda que a cirurgia foi considerada de alta complexidade devido o tamanho do tumor que atingia outros órgão, sendo necessário todos os cuidados. A operação teve que ser realizada no Hospital do Juruá, devido a necessidade de uma estrutura preparada com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), caso fosse necessário no pós operatório. A cirurgia ocorreu sem nenhuma intercorrência, e a paciente encontra-se na enfermaria internada, com previsão de alta para a próxima sexta-feira (11).

“Ela está tendo uma recuperação boa, provavelmente amanhã já terá alta, não teve nenhuma intercorrência, nenhum sangramento, nenhuma lesão. Foi uma cirurgia de alta complexidade. Por ser um tumor muito grande, estava tomando todo abdômen da paciente. Tinha várias estruturas, vasos, intestino, grudados no tumor, que tive que ser dissecado e retirado com maior cuidado para não lesar nenhum deles, e graças a Deus não aconteceu isso”, comemorou o médico, ao falar do sucesso na cirurgia.

Drº Marlon remete o sucesso da operação à toda equipe, sendo necessária uma grande iteração entre todos os profissionais, para obter resultados tão positivos.

“A cirurgia foi um sucesso. É muito importante ter uma equipe afinada, uma equipe que já opera há muito tempo, com profissionais experientes, como Drº Billy e Drº Delson, junto com os instrumentadores, técnicos de enfermagem, para o sucesso de uma cirurgia complexa como esta”, ressaltou.

O Hospital do Juruá retomou os atendimentos ambulatoriais no início deste mês de setembro, e as operações eletivas devem retomar no próximo mês.

“Só estamos operando os casos de urgência e emergência, retomamos os ambulatórios semana passada e as cirurgias devem iniciar no próximo mês”, finalizou o diretor clínic

