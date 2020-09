MP recomenda que governo realize concurso para contratação de policiais penais 

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por intermédio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, ingressou nesta terça-feira (22) uma ação civil pública com pedido de tutela de urgência, que visa a realização de concurso público para contratação de novos policiais penais pelo Governo do Estado.

De acordo com a justificativa do promotor de Justiça Tales Fonseca Tranin, a quantidade de agentes é insuficiente nos presídios.

O MP levou em consideração para pedido ao governo, um documento apresentado pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), alegando as dificuldades da categoria.

O último concurso para contratação dos profissionais foi realizado em 2007. Atualmente, atuam 1171 agentes em todo o Estado.

